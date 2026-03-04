3月4日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

24个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 499.49（+0.97坚戈），外汇交易总额为3.0750亿美元（+3975万美元）。交易过程中，最低报价为1:496.47坚戈，最高报价为1:501.20坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 580.27（+0.56坚戈），外汇交易总额为198.6万欧元（+38.2万欧元）。交易过程中，最低报价为1:577.70坚戈，最高报价为1:581.66坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.4065（-0.0250坚戈），外汇交易总额20.7118亿卢布（-10.9761亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.3600坚戈，最高报价为1: 6.4642坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:72.1066（+0.1085坚戈），外汇交易总额2351.2万元（-5605.7万元）。交易过程中，最低报价为1:72.0261坚戈，最高报价为1: 72.3300坚戈。