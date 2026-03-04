中文
    哈通社3月4日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

    哈萨克国际通讯社讯）哈通社为各位读者总结3月4日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

    календарь күнтізбе
    Фото: Kazinform/ Midjourney

    3月4日，星期三

    3月4日是公历一年中的第63天（闰年第64天），离全年的结束还有302天。

    世界各国/地区节日：

    国际煎饼日 该日1950年起源于美国，后来流传至全世界庆祝。

    白俄罗斯警察日 根据白俄罗斯卢卡申科1998年3月26日签署的第157号总统令，决定每年3月4日定为警察日。该日同时旨在纪念白俄罗斯警察部队成立日。

    美国和加拿大工作人员日 每年3月初的首个周末庆祝的非正式节日。1995年由Recognition Professionals International专业人员协会理事会成员鲍勃·尼尔森发起。

    这一天在哈萨克斯坦历史上：

    1993年 《关于哈萨克斯坦共和国国家边境的法案》正式生效。

    1997年 哈萨克斯坦撤销石油天然气工业部，组建哈萨克石油国有公司，统一管理国家在重大油气项目中的权益。

    1998年 塔拉兹市三所大学合并成立穆罕穆梅德•海达尔•杜拉提塔拉兹国家大学。

    2005年 国家预算执行监督委员会同美国国际开发署账务委员会签署相互谅解备忘录。

    2008年 卡塔尔埃米尔哈迈德·本·哈利法·阿勒萨尼开始对哈萨克斯坦进行正式访问。

    2010年 韩国驻哈萨克斯坦大使馆举行韩国文化中心开幕仪式。

    2013年 ATOM项目荣誉大使卡热普拜•库伊科夫率团出席在挪威奥斯陆举行的国际民间社会论坛。

    2013年 阿拉木图市举行《女性与宗教》国际论坛。

    2014年 国家银行发行的“拜科努尔”纪念银币（采用银钽结合技术）在意大利国际钱币大赛中荣获年度最佳硬币二等奖。

    2015年 哈萨克斯坦-欧盟合作委员会会议在比利时首都布鲁塞尔举行。

    2015年 哈萨克国立大学设立了由国际突厥文化组织（TURKSOY）支持的“突厥组织教研室。

    2016年 阿特劳市为著名诗人菲茹扎·奥恩哈尔森诺娃竖立纪念雕像。

    2016年 国家银行发行了独特的马蹄形“魔力符号”系列纪念币。

    2017年 哈萨克斯坦首批海运出口小麦运抵胡志明港口。

    2018年 哈萨克斯坦自由式滑雪运动员迪米特里•雷克哈尔德获得自由式滑雪世界杯田泽湖站（日本）铜牌。

    2019年 哈萨克斯坦获得首个欧亚经济联盟药品注册证。

    2019年 全球第29家哈萨克斯坦文学中心在俄罗斯阿尔泰共和国落成。

    2019年 哈萨克斯坦-波兰商业论坛在华沙举行。

    2019年 主题为“哈萨克斯坦大草原上黄金展”的大型历史文物展在俄罗斯首都莫斯科举行。

    2020年 阿尔-法拉比诞辰1150周年之际，立陶宛民族协会中心开设阿尔-法拉比文化中心。

    2022年 阿克托别州投产了拥有全国最强动力涡轮机的风力发电站，年发电量可供约3.7万户家庭使用，大幅减少碳排放。

    2022年 南部战区某机械化旅为哈萨克传奇英雄、天才指挥官、作家鲍尔詹·莫穆舍吾勒纪念碑揭幕。

    2023年 哈萨克斯坦网球名将安娜·达尼丽娜与搭档在阿斯塔纳ITF巡回赛中激战三局，成功夺得双打冠军。

    2023年 克孜勒奥尔达州政府官方网站发布消息称，自2022年10月以来，北咸海水位已上升至40.90 mBS（即上升了48厘米）。

    2024年 哈萨克斯坦花样游泳队在菲律宾亚锦赛中凭借高分力压乌、泰两国夺得金牌。

    2024年 阿拉木图突发6.1级地震，城市应急系统迅速响应，未造成重大建筑损伤。

