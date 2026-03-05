3月5日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

30个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 493.23（-6.26坚戈），外汇交易总额为3.7910亿美元（+7159.9万美元）。交易过程中，最低报价为1:490.65坚戈，最高报价为1:496.02坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 574.22（-6.05坚戈），外汇交易总额为182.6万欧元（+16万欧元）。交易过程中，最低报价为1:570.48坚戈，最高报价为1:576.11坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.2988（-0.1077坚戈），外汇交易总额24.3893亿卢布（+3.6775亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.2307坚戈，最高报价为1: 6.3601坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:71.6732（-0.4334坚戈），外汇交易总额2880万元（+528.7万元）。交易过程中，最低报价为1:71.2700坚戈，最高报价为1: 72.0000坚戈。