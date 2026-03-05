哈通社3月5日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

3月5日，星期四

3月5日是公历一年中的第64天（闰年第65天），离全年的结束还有301天。

世界各国/地区节日：

阿塞拜疆体育文化日 根据阿塞拜疆总统2005年3月4日签署的命令，阿塞拜疆每年3月5日庆祝体育文化日。

吉尔吉斯斯坦司法工作人员日 根据吉尔吉斯斯坦政府2004年5月26日签署的决议，该国于2005年3月5日开始庆祝该节日。

伊朗植树日 每年的3月5日，伊朗举行全民植树活动。

中国学雷锋纪念日 1963年3月5日，中国国家主席毛泽东为沈阳部队某部因公牺牲的英雄战士雷锋的题词“向雷锋同志学习”在《人民日报》发表。此后，中国全国广泛开展学习雷锋的活动。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1975年 巴甫洛达尔拖拉机制造厂制造出第10万辆拖拉机。

1992年 哈萨克斯坦共和国同阿拉伯埃及共和国建立外交关系。

1993年 哈萨克斯坦通过面向1993-1995年的国家私有化方案第二阶段。

1996年 阿克莫拉州哈萨克音乐戏剧剧院作正式开幕。

2005年 阿拉木图市举行中亚手工艺品展。

2010年 在布鲁塞尔举行专题会议，向欧洲展示哈萨克斯坦担任欧安组织主席国的成果与愿景。

2011年 阿斯塔纳召开了哈萨克斯坦妇女大会，旨在深入探讨女性在国家社会经济发展中的作用，并制定性别与家庭人口政策的未来战略。

2012年 哈萨克斯坦代表团在日内瓦与世贸组织总干事举行关键谈判，加速入世进程。

2014年 哈萨克残疾人运动员历史性地获得6张冬奥会入场券，在越野滑雪和冬季两项领域实现了参赛规模的突破。

2015 年 哈萨克斯坦国家央行同伊斯兰金融发展协会签署合作备忘录。

2018年 哈萨克斯坦格斗国家队在比什凯克亚锦赛上横扫30多枚奖牌（含12金），凭借绝对实力夺得团体总分第一。

2019年 哈萨克式摔跤协会在意大利成立。

2020年 哈萨克斯坦著名媒体人阿克玛拉勒·巴塔罗娃获妇女与经济论坛杰出女性奖提名。

2022年 为宣传各突厥民族悠久的文化和历史，国际突厥文化和遗产基金会正式启动“三位吟游诗人”项目，并发行突厥世界三位杰出的诗人 - 尤努斯·埃姆萊、阿西格·阿拉斯加和江布尔·扎巴耶夫纪念邮票。

2023年 哈萨克格斗名将沙夫卡特·拉赫曼诺夫在拉斯维加斯UFC 285比赛中以窒息降服对手，延续了其职业生涯17场全胜且全部终结的辉煌纪录。

2024年 托卡耶夫总统致信祝贺《Aykyn》和《Liter》报创刊20周年，赞扬其在引领社会舆论、传承新闻传统以及服务读者方面取得的卓越成就。