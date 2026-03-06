3月6日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

32个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 493.84（+0.61坚戈），外汇交易总额为3.0578亿美元（-7332万美元）。交易过程中，最低报价为1:492.40坚戈，最高报价为1:495.20坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 571.93（-2.29坚戈），外汇交易总额为174万欧元（-8.6万欧元）。交易过程中，最低报价为1:570.88坚戈，最高报价为1:575.24坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.2396（-0.0592坚戈），外汇交易总额15.2390亿卢布（-9.1502亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.2258坚戈，最高报价为1: 6.2675坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:71.3994（-0.2738坚戈），外汇交易总额3.3100亿元（+3.0220亿元）。交易过程中，最低报价为1:71.3300坚戈，最高报价为1: 71.6900坚戈。