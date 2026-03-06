19:23, 06 三月 2026 | GMT +5
3月6日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦证券交易所(KASE)于今日17时公布了3月6日坚戈兑换外币平均汇率结果。
32个KASE成员参与了交易。
根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 493.84（+0.61坚戈），外汇交易总额为3.0578亿美元（-7332万美元）。交易过程中，最低报价为1:492.40坚戈，最高报价为1:495.20坚戈。
欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 571.93（-2.29坚戈），外汇交易总额为174万欧元（-8.6万欧元）。交易过程中，最低报价为1:570.88坚戈，最高报价为1:575.24坚戈。
卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.2396（-0.0592坚戈），外汇交易总额15.2390亿卢布（-9.1502亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.2258坚戈，最高报价为1: 6.2675坚戈。
人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:71.3994（-0.2738坚戈），外汇交易总额3.3100亿元（+3.0220亿元）。交易过程中，最低报价为1:71.3300坚戈，最高报价为1: 71.6900坚戈。