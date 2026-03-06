哈通社3月6日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

3月6日，星期四

3月6日是公历一年中的第65天（闰年第66天），离全年的结束还有300天。

世界各国/地区节日

世界牙医日 1790年，美国首任总统乔治·华盛顿的私人牙医约翰·格林伍德做出了首个假牙。

加纳独立日 非洲国家加纳于1957年3月6日，由原英国殖民地金海岸和英属多哥合并建国，成为英国在非洲殖民地中首个独立的国家，被视为非洲民族主义领袖。时至今日，加纳每年均会在3月6日纪念加纳独立纪念日。现代加纳共和国的国名即来源于马里历史上的加纳帝国。1960年，加纳废除君主制，7月1日，宣布成立共和国，原任总理的恩克鲁玛出任总统。哈萨克斯坦与加纳于1992年8月14日建立外交关系。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1917年 受俄国二月革命影响，哈萨克斯坦成立了临时政府地方机构，并对1916年起义参加者实行大赦。

1987年 哈萨克苏维埃社会主义共和国发布关于改善哈萨克语与俄语学习的法令，要求开发教材、词典及参考书，推动双语教学的健康发展。

1992年 哈萨克斯坦正式与阿拉伯埃及共和国建立外交关系，开启了两国间的友好往来。

2011年 哈萨克斯坦外交部与吉布提共和国外交部在阿斯塔纳签署合作备忘录。

2012年 哈萨克斯坦外交部与葡萄牙外交部在里斯本市举行外交部磋商会议。

2012年 哈萨克斯坦代表团参加在德国汉诺威市举行的CeBIT2012信息及通信技术博览会。

2014年 哈萨克斯坦经济和文化中心正式在德国首都柏林举行开幕仪式。

2014年 哈俄双语年鉴《阿斯塔纳：女性形象》出版，记录了在政商、艺术、科学等领域取得辉煌成就的杰出女性形象。

2015年 哈萨克斯坦与摩纳哥公国签署《刑事司法互助协定》。

2015年 爱尔兰导演肯尼斯·布莱纳执导的《灰姑娘》哈萨克语配音版正式在哈萨克斯坦各地区上映。该电影改编自1950年的迪士尼同名动画。

2016年 卡拉干达州立工业大学化学博士弗拉基米尔·梅尔库洛夫因在科研领域的卓越贡献，荣获阿尔弗雷德·诺贝尔奖章。

2018年 哈萨克斯坦代表团在亚洲综合格斗锦标赛获得33枚奖牌。

2018年 ITB国际旅游交易会在德国柏林拉开帷幕，哈萨克旅游国有公司（«Kazakh Tourism» ҰК）参展。

2019年 哈萨克斯坦代表团在俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克举行的第29届大学生冬季运动会上获得3枚奖牌（越野滑雪1枚银牌和短道速滑2枚铜牌）。

2021年 阿根廷粉丝开发了致敬哈萨克歌手迪玛希的系列小游戏《La Era Dimash》，深受全球各年龄段乐迷的喜爱。

2023年 阿塞拜疆、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、土耳其和土库曼斯坦作家联盟领导人签署成立突厥国家作家联盟协议，厥国家作家联盟正式成立。

2023年 托卡耶夫总统同俄罗斯总统普京通话，两国元首就俄哈双边关系的现状及其进一步的深化前景进行了讨论。

2024年 阿斯塔纳举行哈萨克斯坦妇女论坛，以庆祝哈萨克斯坦总统直属国家妇女事务和家庭人口政策委员会成立25周年。

2024年 国家科学院设立了以中亚首位女性院士奈莉亚·巴扎诺娃命名的特别奖项，旨在表彰和激励在科学领域做出突出贡献的哈萨克女性科学家。