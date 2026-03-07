哈通社3月7日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

3月7日，星期六

3月7日是公历一年中的第66天（闰年第67天），离全年的结束还有299天。

世界各国/地区节日

阿尔巴尼亚教师节 每年的3月7日是阿尔巴尼亚教师节，正好在母亲节的前一天。节日当天，阿尔巴尼亚放假一天。教师节旨在纪念第一所阿尔巴尼亚语学校的成立。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1994年 哈萨克斯坦举行独立后的首次议会选举。

2005年 哈萨克斯坦著名画家耶尔波拉特•托列普拜的画展在巴黎联合国教科文组织总部大楼举行。

2007年 哈萨克斯坦电子政府新版本发布仪式在阿斯塔纳举行。

2012年 纳扎尔巴耶夫提议在哈萨克斯坦庆祝母亲节。

2013年 阿斯塔纳航空公司同土耳其航空公司签署代码共享协议的意向书。

2013年 哈萨克斯坦艺术家们在伦敦举办了题为“路口旁”博览会。

2014年 根据总统令，哈萨克斯坦文化和信息部被重组为哈萨克斯坦文化部。

2017年 哈萨克斯坦航空公司有权使用跨西伯利亚航线系统开展航班，从而开辟通往乌兰巴托和东京的新航线。

2019年 阿尔法拉比哈萨克斯坦国立大学和卡拉奇大学开设了一个联合科学创新研究中心实验室。

2019年 古米廖夫国立欧亚大学历史教研室教师杜曼∙艾特玛甘别托夫向阿斯塔纳国家档案馆赠送了珍贵的历史文献副本，包括1909年人口普查摘要和历史照片。

2020年 厄瓜多尔Mundo La Mega立体声电台在黄金时段播放了迪玛希歌曲。

2022年 阿克套开设了艺术体操中心。

2023年 托卡耶夫总统出席了女性日庆祝晚会，并向“Aruana”杰出女性竞赛获胜者颁发了奖项。