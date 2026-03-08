哈通社3月8日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

3月8日,星期日

3月8日是公历一年中的第67天（闰年第68天），离全年的结束还有298天。

世界各国/地区节日

国际妇女节 国际妇女节是全世界许多国家都庆祝的节日。这一天，妇女们作出的成就得到肯定，无论她们的国籍、民族、语言、文化、经济状况和政治立场如何。这个节日源起于20世纪初北美和欧洲的工人运动。从那以后，国际妇女节成为一个全球性的妇女节日。1910年，社会主义国际在哥本哈根召开会议，决定设立一个国际妇女节，以庆祝妇女权利运动，以及促进实现妇女普选。这一提议得到了来自17国家100多名与会妇女的一致拥护，但会议没有择定妇女节的具体日期。«1975»这一年被定为«国际妇女年»，从这一年起，联合国开始在3月8日庆祝国际妇女节。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1958年 哈萨克斯坦电视通讯时代正式开始，这一天阿拉木图工作室首个广播正式播出。在接下来的几年中，该广播在哈萨克斯坦各个地开始播出。

2009年 纳扎尔巴耶夫总统著作《在欧亚大陆的心脏》哈萨克语阿拉伯字母版在北京举行首发仪式。

2010年 法国著名导演凯瑟琳•佩斯拍摄关于哈萨克斯坦苹果的纪录片，苹果具有1650万年的历史，首先出现在哈萨克的草原地区，包括天山山脉。

2011年 旨在纪念哈萨克斯坦独立20周年的«新时代»展览会在阿拉木图Nur艺术画廊举行。

2013年 位于首都阿斯塔纳的首任总统博物馆举行题为«国际象棋世界»的展会。

2018年 哈萨克斯坦驻德国大使馆在柏林举行主题为«旅游领域的哈萨克斯坦-德国合作关系潜力»的科研研讨会。

2018年 阿斯塔纳篮球队蝉联哈萨克斯坦杯冠军。