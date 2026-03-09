哈通社3月9日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

3月9日,星期一

3月9日是公历一年中的第68天（闰年第69天），离全年的结束还有297天。

世界各国/地区节日

世界唱片骑师日（DJ日） 每年3月9日是世界唱片骑师日，唱片骑师日不仅是一个官方节日，也是一个重要的慈善活动日，自2002年开始庆祝。每年到了这一天将在各地孤儿院举行慈善活动。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1995年 哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫在总统官邸会见匈牙利前总理霍恩•久洛。

2001年 哈萨克斯坦和俄罗斯正式开始划定边界，两国边境全场为1896.5公里。

2005年 塔拉兹市举办了新体育场馆开幕典礼。

2005年 俄罗斯著名画家亚历山大•拉兹波尹柯夫画展在库斯塔奈举行。

2006年 乌斯卡曼市新火车站投入使用。

2012年 哈萨克斯坦文化日在土耳其伊斯坦布尔市举行，该活动由伊斯坦布尔哈萨克-土耳其基金和世界哈萨克协会组织。

2017年 德国发现一部1905年发行的哈萨克唱片专辑。