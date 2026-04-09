哈萨克斯坦3月房价走势分化：新房上涨，二手房和租金回落

数据显示，新建住宅平均价格为每平方米612315坚戈，较2月上涨1.0%。与2025年12月相比上涨3.7%，同比2025年3月上涨16.6%，较2020年12月累计上涨72.2%。

相比之下，二手房市场平均价格为每平方米624495坚戈，较2月下降1.5%。不过，若从更长周期观察，二手房价格仍保持上涨态势：较2025年12月上涨0.6%，同比上涨11.0%，较2020年12月累计上涨74.7%。

住宅租赁市场方面，3月全国平均租金为每平方米4991坚戈，较2月下降1.0%。但与2025年12月相比仍上涨0.4%，同比上涨11.7%，较2020年12月累计上涨112.1%，显示租赁市场长期涨幅依然明显。

从城市分布来看，新房价格最高的城市仍是阿斯塔纳和阿拉木图，平均价格分别达到每平方米731990坚戈和722400坚戈；价格最低的则为乌拉尔和阿克托别，分别为326259坚戈和345933坚戈。

在二手房市场，价格最高的同样是阿拉木图和阿斯塔纳，平均价格分别为每平方米732537坚戈和731948坚戈；价格最低的城市为克孜勒奥尔达和塔拉兹，分别为346566坚戈和350877坚戈。

在租赁市场方面，平均租金最高的城市是阿拉木图和阿斯塔纳，分别为每平方米5852坚戈和5504坚戈；租金最低的则是塔拉兹和突厥斯坦，分别为2588坚戈和2760坚戈。

按季度数据看，与2025年第一季度相比，2026年第一季度哈萨克斯坦新房价格同比上涨16.6%，二手房价格上涨12.9%，租金上涨12.0%。

哈萨克斯坦国家统计局指出，相关平均价格数据是基于全国各州首府以及阿斯塔纳、阿拉木图、奇姆肯特等共和国直辖市的一居室、两居室和三居室住房月度监测结果计算得出。

【编译：达娜】