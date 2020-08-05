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新冠肺炎：4日全国单日新增1062例确诊
哈通社/努尔苏丹/8月5日 – 哈萨克斯坦新冠肺炎累计确诊人数已达9.48万多人。
据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时内，哈萨克斯坦新增 1062例 确诊的COVID-19病例。
其中493例为无症状冠状病毒携带者。
各地区新增情况如下（新增数/无症状病毒携带者数）：
努尔苏丹市 - 210 / 108
阿拉木图市 - 176 / 101
奇姆肯特市 - 14 / 8
阿克莫拉州 - 46 / 22
阿克托别州 - 11 / 3
阿拉木图州 - 22 / 12
阿特劳州 - 38 / 26
东哈州 - 122 / 50
江布尔州 - 41 / 15
西哈州 - 59 / 28
卡拉干达州 - 92 / 21
库斯塔奈州 - 55 / 23
克孜勒奥尔达州 - 28 / 15
曼格斯套州 - 30 / 17
巴甫洛达尔州 - 46 / 23
北哈州 - 52 / 9
突厥斯坦州 - 20 / 12
截至8月5日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数已达 94882人 。
【编译：木合塔尔·木拉提】