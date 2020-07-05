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新冠肺炎：4日哈萨克斯坦新增1452例确诊病例
哈通社/努尔苏丹/7月5日 – 哈萨克斯坦新冠肺炎确诊病例累计总数已超4.7万例。
据哈国新冠疫情官方信息平台5日消息，截至当天09:00时，哈国较前一天10时新增 1452例 感染新型冠状病毒（COVID-19）的确诊病例，其中 924例 为无症状病毒携带者。
截至7月4日，哈萨克斯坦全国累计确诊COVID-19感染者总数已达47171例。各地区新增病例数据如下（新增总数/无症状者数量）:
努尔苏丹市 - 81 / 4 3
阿拉木图市 - 72 / 14
奇姆肯特市 - 76 / 41
阿克莫拉州 - 34 / 25
阿克托别州 - 36 / 21
阿拉木图州 - 122 / 97
阿特劳州 - 342 / 253
东哈州 - 149 / 98
江布尔州 - 56 / 35
西哈州 - 147 / 107
卡拉干达州 - 73 / 42
库斯塔奈州 - 36 / 30
克孜勒奥尔达州 - 30 / 13
曼格斯套州 - 44 / 36
巴甫洛达尔州 - 52 / 15
北哈州 - 19 / 10
突厥斯坦州 - 83 / 44
值得一提的是，从7月1日开始，哈萨克斯坦卫生部不再对无症状感染者进行分项统计。