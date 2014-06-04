新标准下中国仅4.1%的城市空气质量达标

哈通社阿斯塔纳6月4日电，据天山网援引新华网４日消息，中国环境保护部副部长李干杰４日在国新办举行的新闻发布会上表示，中国７４个新标准监测实施第一阶段城市环境空气质量达标城市比例仅为４．１％。

同日发布的《２０１３中国环境状况公报》显示，中国城市环境空气质量形势严峻。

２０１３年，中国京津冀、长三角、珠三角等重点区域及直辖市、省会城市和计划单列市共７４个城市按照新标准开展监测，依据新的《环境空气质量标准》对ＳＯ２、ＮＯ２、ＰＭ１０、ＰＭ２．５、ＣＯ和Ｏ３六项污染物进行评价，７４个新标准监测实施第一阶段城市仅海口、舟山和拉萨三个城市空气质量达标，超标城市比例为９５．９％。空气质量相对较差的前十位城市是邢台、石家庄、邯郸、唐山、保定、济南、衡水、西安、廊坊和郑州。

其他２５６个城市执行空气质量旧标准，达标城市比例为６９．５％。酸雨分布区域主要集中在长江沿线及以南，酸雨区面积约占中国国土面积的１０．６％。

李干杰表示，在大气污染防治方面，要以雾霾频发的特大城市和区域为重点，以ＰＭ２．５和ＰＭ１０治理为突破口，抓住产业结构、能源效率、尾气排放和工地扬尘等关键环节，进一步健全政府、企业、公众共同参与新机制，实行区域联防联控，努力改善大气环境质量，争取让老百姓看到、享受到更多的蓝天白云。