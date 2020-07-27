哈国新冠病例日增率由4%下降至2.1%

哈通社/努尔苏丹/7月27日 – 哈萨克斯坦卫生部表示，经过近期一系列严格的旨在稳定卫生和流行病状况的措施后，成功将全国COVID-19病例每日增长率由4%下降至2.1%。

同时，冠病康复人数在总确诊人数中的占比也超过了60%。

卫生部新闻服务处消息称，正在通过一系列措施，稳步的逐渐减少COVID-19病例的数量。

目前，国内一次性医用三层口罩的零售价格为85坚戈/只。

卫生部已经为一线医护人员建立了充足的个人防护装备储备。

与此同时，还计划在订购4100万只口罩，2700万双手套，37.9万件防护服和120万PCR检测试剂。

实验室的日均检测能力也在不断提升。截至目前，已经新增加了每日可完成3.2万份试剂检测任务的59个国有和私营检测实验室。至8月1日，日均检测能力将达到35.6万人次，至9月1日将提升至6.4万人次。

目前在传染病专科医院配备有1958台重症监护呼吸机，此外，通过政府的协助，又新购置了4183台呼吸机和2.1万多台供氧仪器。

卫生部强调，相关措施将大大提高医疗质量。

【编译：木合塔尔·木拉提】