哈通社/努尔-苏丹/4月10日 -- 据总统府新闻局消息，"祖国之光"党主席、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫10日签署了非例行召开"祖国之光"党代表大会的决议。

根据决议，"祖国之光"党将于4月23日召开第19届代表大会。

【编译：小穆】