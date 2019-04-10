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    18:48, 10 四月 2019 | GMT +6

    "祖国之光"党将于4月23日召开第19届代表大会

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    哈通社/努尔-苏丹/4月10日 -- 据总统府新闻局消息，"祖国之光"党主席、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫10日签署了非例行召开"祖国之光"党代表大会的决议。

    根据决议，"祖国之光"党将于4月23日召开第19届代表大会。

    【编译：小穆】

    标签:
    哈萨克斯坦 政党 阿玛纳特党 黄金储备 首任总统
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