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21:47, 25 二月 2015 | GMT +6
我国将于今年4月26日举行非例行总统选举
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哈通社阿斯塔纳2月25日电，纳扎尔巴耶夫总统今天晚间向全国人民发表电视讲话，宣布今年4月26日举行非例行总统选举。
纳扎尔巴耶夫指出，举行非例行总统选举符合宪法第41条3-1款规定，哈萨克斯坦总统有权举行非例行总统选举。
标签:
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