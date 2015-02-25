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    21:47, 25 二月 2015 | GMT +6

    我国将于今年4月26日举行非例行总统选举

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    哈通社阿斯塔纳2月25日电，纳扎尔巴耶夫总统今天晚间向全国人民发表电视讲话，宣布今年4月26日举行非例行总统选举。

    纳扎尔巴耶夫指出，举行非例行总统选举符合宪法第41条3-1款规定，哈萨克斯坦总统有权举行非例行总统选举。

    标签:
    哈萨克斯坦 选举 总统 黄金储备
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