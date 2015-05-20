中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    12:37, 20 五月 2015 | GMT +6

    阿拉木图州发生4.5级地震

    None
    None
    哈通社阿斯塔纳5月20日电 据教科部科学委员会地震实验小组发布的消息，阿斯塔纳时间20日11时40分，阿拉木图州发生里氏4.5级地震，震中位于阿拉木图市以东245公里处（北纬42.96度，东经79.91度），震源深15公里。目前各地未发现震感消息。

    标签:
    阿拉木图 地震 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!