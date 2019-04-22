可年产4.5万辆汽车的全新现代汽车制造厂项目在阿拉木图奠基

哈通社/努尔-苏丹/4月22日 - 当地时间21日，哈韩合资的现代汽车制造厂（Hyundai Trans Kazakhstan）奠基仪式在阿拉木图举行。

据政府官网消息，哈萨克斯坦工业和基础设施发展部部长罗曼•斯卡利亚尔，韩国贸易、工业和能源部部长Son Yong Mo，现代公司（Нyundai Мotor Сompany）战略总裁Kong Yan Wun，阿斯塔纳集团（Astana Group）总裁努尔兰•司马古洛夫等出席仪式。





消息称，在哈萨克斯坦工基发展部和阿拉木图市政府的支持下，新工厂将在阿拉木图市工业新区落成，项目由Astana Motors公司承建。



工基发展部部长斯卡利亚尔表示，该项目对哈萨克斯坦汽车制造业的发展具有重要的战略意义。





"工厂将提供700个固定工作岗位，投产后不仅能够满足国内市场需求，还将向第三国出口国产车辆。"斯卡利亚尔说。



据介绍，工厂投产后第一阶段产能预计为3万辆每年，第二阶段将增至4.5万辆每年。





这意味着今后国内市场不仅将拥有大量国产高质量现代品牌车辆，还将有望令哈萨克斯坦制造的汽车产品进入独联体国家市场。



该项目总投资约为250亿坚戈，除投资外还包括部分商业贷款。





该工厂拥有焊接、涂装、装配、塑料面板生产和质量技术监管部门，配备有来自韩国和日本的高技术设备。



工厂装配了现代汽车生产线，初期计划生产现代雅绅特(Accent)型号轿车，随后还将生产现代Creta型号车辆。



项目预计将于2020年正式投产。