总统：哈萨克斯坦经济增速为4.5%

哈通社/努尔苏丹/1月24日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在24日举行的政府扩大会议上表示，哈萨克斯坦经济增速为4.5%。

托卡耶夫总统在会上发言时表示，今天举行的政府扩大会议将对哈萨克斯坦2019年的社会经济发展成果进行总结。

总统指出，去年的各项经济发展指标令人满意，其中国家经济增速达到了4.5%，主要的经济领域呈现出积极增长态势。

托卡耶夫表示，这些数据都将直观的体现并对人民生活水平的有效改善产生积极的影响。

«我们要切实的确保竞选纲领当中所作出的各项承诺得到落实。»总统说。

总统强调指出，在总结上一年工作的基础上，还要有效地利用现有的有利条件和发展潜力，做好新一年的工作。

会上，政府总理阿斯哈尔·马明在会上对2019年哈萨克斯坦社会经济发展情况进行了总结汇报。

央行行长叶尔波拉特·多萨耶夫就货币政策相关措施做了报告。

政府副总理别尔德别克·萨帕尔巴耶夫就社会发展与就业问题进行了汇报。

努尔苏丹市、东哈州、阿拉木图州、阿克托别州州长等就各地社会经济发展情况进行报告。

【编译：木合塔尔·木拉提】