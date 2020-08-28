联合国儿童基金会：全球至少4.63亿学童疫情期间无法远程学习

哈通社/努尔苏丹/8月28日 —— 据联合国新闻处消息，联合国儿童基金会今天发布的一份报告显示，在新冠大流行导致学校停课期间，全球至少有三分之一的学龄儿童，即4.63亿儿童，无法进行远程学习。

联合国儿童基金会执行主任福尔（Henrietta Fore）表示，教育服务连续几个月中断导致全球教育系统面临紧急情况，这将造成长达几十年的经济和社会影响。

在各国封城的高峰，约有15亿学童受到学校停课的影响。该报告概述了远程学习面临的限制，并揭示了数字平台访问方面存在的严重不平等现象。

该报告基于来自100个国家的数据，对学前、小学、初中和高中以下学龄儿童开展远程学习所需的家用技术和工具的可用性进行分析。数据包括电视、广播和互联网，以及停课期间通过这些平台提供的课程的可获得性。

尽管学校关闭期间缺乏远程学习机会的情况令人担忧，但儿基会警告说，情况可能更糟。即使儿童可以在家中获得远程学习的技术和工具，但由于做家务的压力、被迫工作、恶劣的学习环境和缺乏支持等因素，他们可能也无法通过广播、互联网等平台进行远程学习。

报告强调了各地区之间存在的严重不平等。撒哈拉以南非洲的学童受到的影响最大，那里至少有一半的学生无法进行远程学习，其次是中西部非洲、中东和北非、南亚、东欧和中亚、东亚和太平洋以及拉丁美洲和加勒比。

报告指出，到目前为止，来自最贫困家庭和农村地区的学童最有可能在停课期间错失学习机会。在全球范围内，无法获得远程学习的学童中有72％生活在最贫困的家庭中。在中高收入国家，来自最贫困家庭的学童占无法获得远程学习的学生的86％。在全球范围内，四分之三的缺乏远程学习机会的学童生活在农村地区。

该报告还指出，不同年龄段的学生获得远程学习的机会有所不同，年龄最小的学生最有可能在其学习和发展的最关键时期错失远程学习机会：

*至少有70％的学龄前儿童无法获得远程教育，约为1.2亿儿童，这主要是由于幼儿在线学习面临挑战和局限，缺乏针对这一群体的远程学习项目以及缺乏用于此类远程学习的家用设备。

*至少有29％的小学生无法获得教育，约为2.17亿。至少有24％的初中生无法获得教育，为7800万。

*至少有18％的高中生无法获得用于远程学习的技术设备，这一群体错失远程学习的可能性最小。

联合国儿基会敦促各国政府在开始放宽封锁限制时，优先考虑安全地重新开放学校。如果无法重新开放，该机构敦促各国政府在其连续性教学和重新开放计划中融入补偿性学习方案，以弥补学校关闭时损失的学习时间。重新开放学校的政策和做法必须包括提供广泛的受教育机会，包括远程学习，特别是对边缘群体来说，还必须调整和构建教育体系，以应对未来的危机。

儿基会与教科文组织、难民署、粮食计划署和世界银行联合发布的《联合国儿童基金会重开学校框架》（Framework for Reopening Schools）为国家和地方当局提供了实用建议。该准则着重关注政策改革、融资要求、安全做法、补习计划、健康和保护，并惠及最边缘化的儿童。

联合国儿基会呼吁进行紧急投资，以弥合数字鸿沟，使每个儿童都能接受远程学习，而且，最关键的是，优先考虑安全地重新开放学校，这是其“再次想象”（Reimagine ）运动的一部分，旨在防止新冠大流行对儿童造成持久的危机，尤其是最贫穷和最脆弱的儿童。