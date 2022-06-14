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    13:14, 14 六月 2022 | GMT +6

    前4个月哈萨克斯坦加工品出口额增至73亿美元

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    哈通社/努尔苏丹/6月14日--2022年前4个月，哈萨克斯坦加工品出口额增至73亿美元。

    国家经济部长阿勒别克·库安特洛夫在14日召开的政府例行工作会议上表示，哈萨克斯坦外贸成交额在今年1-4月增长40.8%，达到了397亿美元。

    -其中，出口增长约60%，达265亿美元。增长的出口额中，加工品出口增长32%，达到了73亿美元， 报告期内的进口额为132亿美元。 总体而言，贸易顺差有所改善，增至132亿美元。-他说。

    据其介绍，制造业的增长率仍呈高增长趋势。 今年1-5月，哈萨克斯坦制造业产量增长5.3%，全国16个地区实现正增长。

    其中，阿拉木图市、库斯塔奈州、阿特劳州和东哈州增长率最高。

    制造业中， 机械工程行业产量增长-9.9%。具体来说，以下行业产量均呈明显增长：汽车生产- 22.8%，计算机、电子和光学设备-17.3%，建筑材料- 5.2%，饮料- 18.3%，塑料制品 – 11.4%，金属制成品 - 10.2%，药品- 4.7%，服装生产 - 9.9%。 采矿业产量增长 4.3%。-经济部长说。


    【编译：阿依波塔】


    标签:
    哈萨克斯坦 政府 经济 国家经济部 进出口 黄金储备
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