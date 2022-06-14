前4个月哈萨克斯坦加工品出口额增至73亿美元

哈通社/努尔苏丹/6月14日--2022年前4个月，哈萨克斯坦加工品出口额增至73亿美元。

国家经济部长阿勒别克·库安特洛夫在14日召开的政府例行工作会议上表示，哈萨克斯坦外贸成交额在今年1-4月增长40.8%，达到了397亿美元。

-其中，出口增长约60%，达265亿美元。增长的出口额中，加工品出口增长32%，达到了73亿美元， 报告期内的进口额为132亿美元。 总体而言，贸易顺差有所改善，增至132亿美元。-他说。

据其介绍，制造业的增长率仍呈高增长趋势。 今年1-5月，哈萨克斯坦制造业产量增长5.3%，全国16个地区实现正增长。

其中，阿拉木图市、库斯塔奈州、阿特劳州和东哈州增长率最高。

制造业中， 机械工程行业产量增长-9.9%。具体来说，以下行业产量均呈明显增长：汽车生产- 22.8%，计算机、电子和光学设备-17.3%，建筑材料- 5.2%，饮料- 18.3%，塑料制品 – 11.4%，金属制成品 - 10.2%，药品- 4.7%，服装生产 - 9.9%。 采矿业产量增长 4.3%。-经济部长说。





【编译：阿依波塔】