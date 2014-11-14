布伦特原油4年来首次跌破80美元

哈通社阿斯塔纳电，据大纪元消息，受多项与原油市场密切相关的因素影响，国际基准布伦特原油价格在美东时间11月12日下午的交易中迅速跌破80美元/桶，为近4年多以来首次。

布伦特原油跌破80美元 WTI原油再度下滑

彭博社报导，周三纽约时间下午2:35分，12月交割布伦特原油交易价格下跌了2.2%，至每桶79.88美元，为2010年9月以来首次跌破80美元关口。

最后，布伦特12月交易期货收盘报80.38美元，较前一日收盘价格下跌1.6%。

美国纽月商品交易所交易的西德克萨斯中质原油（WTI）12月期货价格下跌1%，报每桶77.18美元。盘后价格仍在继续下滑，至截稿为止，WTI原油报每桶77.04美元。 美国能源署大幅下调今明两年的油价预期

11月12日，美国能源信息署（EIA）发佈月度能源市场短期展望，大幅下调2015年原油价格预期；同时也是年内首次下调2015年美国石油产量预期。

报告预计，明年WTI原油均价为77.75美元/桶，大幅低于此前预计的94.58美元/桶；明年布伦特原油价格则有此前的101.67美元/桶下调至83.42美元/桶，调降幅度高达18美元。

EIA的统计部门还首次将美国明年原油产量从上个月预期的每日950万桶下调至942万桶，但仍然处于1970年代以来的最高产量。

与原油供应上升相反，EIA预期今年全球每日的原油消费从上个月估计的9147万桶微幅下调至9138万桶；2015年的需求则从9271万桶下调至9250万桶，分别下调9万桶和21万桶。

报告称，全球原油产量持续增长，而需求则相对疲软，这将在短期内进一步推动原油价格下滑。

预期明年美国 全年平均油价仅2.9美元/加仑

随着原油价格下滑，美国汽油价格已经跌破3美元/加仑。据美国汽车协会（AAA）数据，11月11日的全美汽油平均售价为2.923美元/加仑，为2010年12月以来最低平均价。

该机构还预计，2015年美国平均汽油价格将降至2.94美元/加仑，比其上个月预估的3.38美元下滑了44美分。

欧佩克即便减产也难阻油价下跌

彭博社报导，以沙特阿拉伯为首的欧佩克在月度报告中称，10月份该组织的原油总产量下滑了22.64万桶/日，为今年3月份以来的最大减幅，其中沙特阿拉伯减产6.99万桶，至960.3万桶/日。但沙特阿拉伯的石油部长纳伊米当天在接受媒体採访时称拒绝回答有关沙特是否减产问题。

纳伊米12日在墨西哥对外媒记者表示，石油生产国（生产商）之间出现「价格战」的说法是缺乏事实根据的，沙特一直致力于寻求原油生产国之间的稳定的油价、稳定的市场，因为这对生产商、消费者和投资者都是好事。

近月以来，国际原油价格持续下跌，沙特阿拉伯之前曾连续4个月调降对亚洲出口原油价格，而且上周还调降对美国出口原油价格，以便于与美国日益繁荣的页岩油生产商争夺市场，但面对市场有关「价格战」的质疑，沙特均予以否认。

IAF Advisors投资公司的大宗商品研究部主管库珀说，尚无法确定欧佩克是否将会在11月27日召开的会议中决定减产，但在他们做出决定前，（原油）市场不会有向上的趋势。

欧佩克成员国利比亚，委内瑞拉和厄瓜多尔已经要求欧佩克採取行动，以防止油价继续下滑。