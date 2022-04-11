全球累计确诊超4.98亿例 韩国日增回落至十万例以下

哈通社/努尔苏丹/4月11日 —— 据中新社消息，美国约翰斯·霍普金斯大学最新统计数据显示，截至北京时间10日9时20分，全球累计新冠肺炎确诊病例达498154313例，累计死亡病例6176420例。

美洲：福奇称个人应在参加活动前评估感染风险

美国白宫首席医疗顾问安东尼·福奇10日表示，随着新冠肺炎确诊病例增加，个人应在举行或参加活动前评估自己的感染风险。

在被问及上周华盛顿特区大型晚宴后有多位政要接连确诊时，福奇表示，负责举办大型晚宴、白宫宴会的人，应根据美国疾病控制与预防中心的指导方针作出决定，并考虑当地疫情趋势。

据《华盛顿邮报》报道，格里迪隆俱乐部晚宴(Gridiron Club Dinner)上周在华盛顿特区举行后，已有至少67名与会者的新冠病毒检测结果呈阳性，包括美国司法部长、商务部长及多位白宫官员。

纽约市长办公室10日称，纽约市长埃里克·亚当斯(Eric Adams)新冠病毒核酸检测结果呈阳性。当天恰巧是亚当斯就任市长职务100天。《纽约时报》报道称，市长的新闻秘书莱维(Fabien Levy)称亚当斯已完整接种了新冠疫苗，但尚不清楚他是否接种了加强针。报道说，亚当斯上周自己进行了新冠病毒抗原快速检测，当时的结果为阴性。

报道称，上周亚当斯曾参加格里迪隆俱乐部晚宴，并到纽约州首府奥尔巴尼会见议员，还出席了多场有关他就职百日的活动。

加拿大温哥华港10日迎来两年来的第一艘邮轮，这标志着加拿大邮轮行业正在恢复正常。

据了解，为重振邮轮业，加拿大交通部提供了一个«旅游船舶全面公共卫生计划»，要求所有乘客在登船前提供72小时内核酸检测或24小时抗原检测为阴性的证明。12岁以上的乘客和船员必须全程接种新冠疫苗才能从加拿大登船出海。

欧洲：英国女王称感染新冠令人疲惫

据英国《卫报》、俄罗斯卫星通讯社等多家媒体报道，英国女王伊丽莎白二世在与伦敦一家医院的工作人员和患者的视频交流中，谈到了她在感染新冠肺炎后的感受。

《卫报》10日报道称，英国女王6日以视频连线的方式访问伦敦皇家医院(Royal London hospital)，听取了在大流行期间使用过该医院的医务人员、病人和工作人员的故事。在谈及新冠病毒时，女王表示，它确实让人非常疲惫。

今年2月，现年95岁的伊丽莎白二世新冠检测结果呈阳性。

意大利卫生部10日公布的最新统计数据显示，过去24小时内，该国新增新冠确诊病例53253例，累计确诊15292048例；新增死亡病例90例，累计死亡160748例。过去24小时内，意大利共完成约35万次新冠病毒检测，阳性检出率为15.1%。

亚洲：韩国日增病例回落至10万例以下

据韩联社报道，韩国中央防疫对策本部11日通报，截至当天零时，韩国较前一天零时新增新冠确诊病例90928例，累计确诊15424598例。

报道称，韩单日确诊病例较前一天减少73553例，较一周前(4月4日)少36235例，较两周前(3月28日)少96252例。以通报日为准，这是周一单日新增确诊病例数自2月22日以来时隔48天回落至10万例以下。

阿联酋发行量最大的英文报纸《海湾新闻报》10日发表题为《世界还不能放松对新冠病毒的警惕》的文章。文章称，各国政府应向所有人开放新冠疫苗加强针以加速疫苗接种。

文章称，目前全球日增新冠肺炎确诊病例近150万例。虽然专家预计住院和死亡人数不会显著增加，但有迹象显示英国等国的老年人住院人数有所增加。

文章认为，面对当前疫情形势，应采取平衡的方法。世界不能永远被疫情所困，但仍需保持警惕。各国政府应通过向所有人开放新冠疫苗加强针来加速疫苗接种。在放松疫情管控的国家，医疗设施应保持在最高水平。戴口罩、消毒等常识性措施以及核酸检测必须继续进行。

非洲：南非增设疫苗临时接种点

随着复活节假期临近，南非的防疫压力再度上升。南非卫生部发言人科卡纳(Kekana)10日在例行记者会上证实：为继续扩大新冠疫苗接种比例，南非政府已陆续在包括约翰内斯堡在内的各大城市市中心地区增设多个临时接种点，以吸引更多民众完成接种。

本月初，据南非卫生部公布的数据显示，目前已有至少33738165人次接种疫苗，超过44%的南非成年人完成新冠肺炎疫苗全程接种。