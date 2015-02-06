台湾空难：遇难者增至40人 3人仍失踪

哈通社阿斯塔纳2月7日电，据BBC消息，台湾复兴航空空难事件最新死伤总计：机上58人。7日再寻获遗体，累计死亡40人、失联3人、伤15人。另波及环东大道上一部计程车伤2人。

台湾复兴航空空难事件的搜寻工作周六（7日）晨间继续进行，并且找到了4具罹难者的遗体。

来自台湾的消息说，周六找到的第一具遗体是在距离失事地点大约600公尺的地方找到的，随后在中午之前有找到了另外两具遗体，其中一具据称是一名陆客，遗体目前正在进行身份辨认和殓葬的工作。

据称，台北今日天气放晴，早上失事地点所在的基隆河退潮、水位下降，因此先前有官员情况应该有助于搜救人员展开工作。

现场指挥官吴俊鸿说，判断原先客机机头插入的河床可能有乘客陷入河底的泥中，因此搜救人员以该处为中心，手牵手围成圆圈向内搜索。

另外则派船艇向基隆河下游方向搜索，人员则向上游方向搜寻，希望继续昨日扩大搜寻范围之后，可以尽快找到其他7名失踪乘客的下落。

但是原定早上10点钟举行的交通部记者会则因为"没有太大进展"而取消。

周五，台湾主管空难调查的飞行安全委员会公布失事客机飞行记录器的解读资料，除了显示二号发动机在起飞后立即出现故障之外，也显示驾驶人员将"没有发出故障警告"的一号发动机关闭，但是重起发动失败，导致客机失去动力。

部分驾驶人员的家属对此表示不满，指责飞安会"偏颇"，也有的家属表示"尊重"与"无奈"。

有许多人认为客机上的正副驾驶和当时在驾驶舱内的飞行督导教官是"尽全力避免造成更多的伤亡"，许多台湾民众更认为他们是英雄。

台湾的媒体报道说，舆论将酿成大祸的肇因归咎于复兴航空的经理层，指责他们要求员工超时工作、不顾客机异状而放飞等等，并且说该公司不到一年之内出现两次重大空难，却不见主管部门採取具体的惩罚和改善措施。

台湾的民航局则说，复兴航空旗下所有飞行ATR客机的驾驶人员都必须重新接受训练，除了到外国接受模拟机训练之外，还要接受台湾民航局的口试，如果没有过关就必须停飞并且重新接受训练。

由于失事客机当时执飞的是台北到外岛金门的航班，而且复兴航空也是金台两地航空交通服务的主要提供者，因此金门同乡会呼吁政府下令复兴航空停飞，保障民众的安全。