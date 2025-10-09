哈萨克斯坦股市总市值接近40万亿坚戈

市场增长主要得益于Kaspi.kz（+6.6%）、哈萨克斯坦国家原子能工业公司（+8.7%）和ForteBank（+15.5%）股票价格的上涨。

指数与交易量

KASE指数8月上涨9%，达到6993.05点，年初以来累计增长25.4%。

然而，股票交易量当月下降12.2%，总计248亿坚戈。交易活跃度降低主要受到ForteBank和哈萨克斯坦国家原子能工业公司股票交易量减少的影响。

KASE市场股票与外国证券

截至9月1日，哈萨克斯坦证券交易所（KASE）交易名单包括76家发行人的89只股票。

在“KASE Global”板块，47家外国公司股票和18只交易所交易基金（ETF）份额在市场流通。该板块8月交易量增长30.1%，达到177亿坚戈，增长主要来自ProShares Trust、英特尔、英伟达和AMD等美国公司股票的交易。

企业与政府债券

KASE市场流通的企业债券总额为14.0万亿坚戈，较7月略降0.3%，但年初以来增长1.9%。

企业债券交易量8月达到4968亿坚戈，环比增长34%，主要集中于二级市场交易。初级市场（新发行债券）交易额为3399亿坚戈，较7月增长8.1%。

政府证券市场同样保持增长态势。8月，政府证券总规模达到30.0万亿坚戈，月度增长1.6%，年度增长11.1%。政府证券交易量为7912亿坚戈，较7月增长7.5%。

财政部通过8次债券发行募集资金5906亿坚戈，平均收益率在16.75%至17.00%之间。此外，各州和地方政府在国家计划框架下募集资金810亿坚戈。

共同基金与投资

截至9月1日，哈萨克斯坦共有58只共同投资基金（PIF）在运营，包括24只间隔型、33只封闭型和1只开放型基金。

共同基金资产总额达3812亿坚戈，8月增长0.9%。其中84%（3201亿坚戈）的资产投资于证券。

交易所表现

2025年前六个月，哈萨克斯坦证券交易所实现净利62亿坚戈，较去年同期的83亿坚戈下降25%。

总体而言，哈萨克斯坦股市在2025年展现出强劲增长势头，总市值接近40万亿坚戈，KASE指数和企业债券交易量均实现显著提升。尽管股票交易活跃度有所下降，但外国证券交易和政府证券市场的稳健表现为市场注入了新活力。共同基金资产持续增长，反映了投资者对哈萨克斯坦资本市场的信心。

在全球经济复杂多变的背景下，哈萨克斯坦通过优化金融市场结构和吸引投资，正稳步提升其在区域经济中的竞争力，为未来可持续发展奠定坚实基础。

【编译：木合塔尔·木拉提】