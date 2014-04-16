全球400多名美军飞行员剃光头为5岁患癌男童打气

哈新社阿斯塔纳讯，据美国中文网援引福克斯新闻报道，最近，驻扎在世界各地的美国空军战士开始流行剃光头。到目前为止，已经有驻扎在三个大洲的超过400名现役美国空军飞行员把他们的头发全部剃光了。他们之所以这么做是为一个5岁的癌症患儿打气。

布雷登•米切尔出生于2008年，就在他出生前，米切尔的飞行员父亲在一次训练任务中不幸身亡。今年2月，厄运再次降临到这个小家伙身上，布雷登被检测出患有肾母细胞瘤，病情已经发展到第三期。肾母细胞瘤是一种肾脏癌症，主要发生在2岁到5岁的儿童身上。

在接受化疗之后，布雷登开始掉发，这让他受到很大的打击。布雷登从小喜欢飞机，这让米切尔的母亲想到向他丈夫生前的飞行员好友求助。

布雷登的母亲克里丝蒂向他丈夫的一个好朋友求援。迈克尔•德维塔是一名空军上校，目前在第23轰炸机飞行中队里服役，是B-52轰炸机的飞行员。德维塔跟布雷登的父亲曾是军中袍泽。在2008年的那次训练事故中，布雷登父亲驾驶的飞机跟德维塔的飞机相撞，结果他没有及时跳伞最终丧命。

科瑞•普利斯顿上校是德维塔和布雷登父亲的朋友，通过德维塔，他得知了克里丝蒂的困难，并开始想办法鼓励布雷登•米切尔。

普利斯顿转而向他的军中好友求助，请求他们剃光头然后拍照给布雷登看。普利斯顿告诉他们，最好能拍集体照，并且在飞机前面拍。这会让5岁的米切尔感到自己并不孤单。

迈克尔•德维塔非常赞成普利斯顿的想法，他说："这是一个鼓励小布雷登的好办法，也特别容易做。我非常愿意这样做，我在军中的好友们也都支持这种做法。我们希望能把这个做法推广开来，让其他的飞行员也参与进来。"

德维塔表示，这样做有两个目的：一个是让喜欢飞机的布雷登看到更多不同的飞机；另外一个就是告诉他，一个人有没有头发并不重要。

最早响应这个提议的是远在阿富汗服役的美国空军士兵，在辛达德空军基地服役的90名士兵一起剃了光头并在飞机前合影。他们把照片寄给了远在美国俄亥俄州的布雷登。如今这项爱心举动已经在美国空军中扩散开来，驻在意大利、佛罗里达州、亚利桑那州、北达科他州等地方的超过10个空军基地的士兵们都加入了这项"为布雷登光头"的行动。普利斯顿告诉媒体说，不只是男性飞行员，也有数位女性参与到这项行动中。

"我们这样做是为了让他保持对抗癌症的斗志，支持布雷登撑过化疗阶段。剃头是小事，跟癌症斗争才是大事。"德维塔说。