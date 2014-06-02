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    10:27, 02 六月 2014 | GMT +6

    全球最高缆车路线玻利维亚启用 海拔4000米(图)

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    哈通社阿斯塔纳6月2日点，据中新网援引台湾《联合晚报》报道，玻利维亚斥资2.34亿美元打造全球最高缆车路线，总统莫拉莱斯5月30日宣布启用第一期。

    这条连接两座城市的缆车路线海拔高达4000米，可大幅缩短交通时间，且能促进旅游业。

    这条缆车路线连接首都拉巴斯与附近的爱尔阿托市，沿途经安第斯山脉，乘客可以饱览终年白雪覆顶的伊里曼尼峰等壮丽景色。伊里曼尼峰是玻利维亚最高峰之一。

    乘客搭乘缆车从拉巴斯抵达爱尔阿托市只要10分钟，若由地面交通则超过30分钟。

    莫拉莱斯在首都的启用典礼上说："缆车线完工真令人高兴。这对拉巴斯居民来说很重要。"拉巴斯是全球最高首都，海拔3660米，人口超过160万。

    典礼结束后，大批民众排队准备搭乘缆车尝鲜。25岁银行员工维列纳下车后表示："太棒了，既安静，风景又好。可以看到伊里曼尼峰，非常完美。"

    全球只有10个城市有城际缆车系统。拉巴斯的缆车系统全长近10公里，第一期为2.6公里，第二期为7.3公里，预计年底启用。票价为玻利维亚货币诺3元(约合人民币2.8元)。

    标签:
    国际 黄金储备
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