金价首次突破4000美元大关

金价上涨的原因有几方面：全球地缘政治紧张局势加剧、经济不稳定性上升。此外，美国政府停摆进一步推高了这一贵金属的价格。

周二，美国国会再次未能通过预算法案，导致政府停摆可能延续一段时间。寻求避险资产的投资者纷纷涌入金市，全球主要央行也出于对未来的担忧，正在增持黄金储备。

据路透社数据，今年以来金价已累计上涨52%，而2024年涨幅为27%。

分析人士认为，当前市场对这一资产信心十足。业界预计，金价将进一步挑战5000美元关口。

前一日，高盛预测金价每盎司将在2026年12月达到4900美元。该国际银行数据显示，今年全球央行平均每月购入80吨黄金，2026年预计为70吨。

哈萨克斯坦同样视黄金为最稳健资产。例如，哈央行今年8月成为全球黄金最大买家之一。八个月内，哈萨克斯坦黄金储备增加8吨，总量达316吨。

值得一提的是，比特币于10月6日突破12.6万美元，再创历史新高。这一加密货币也已跻身避险资产行列。

