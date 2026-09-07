4000万立方米生态补水守护霍尔尕勒津火烈鸟栖息地

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦向霍尔尕勒津国家自然保护区输送了4000万立方米水，用于维持田吉兹—霍尔尕勒津金湖泊系统生态平衡，并保护火烈鸟栖息地。哈萨克斯坦水资源和灌溉部对此进行了通报。

据水资源和灌溉部新闻报道，此次生态补水工作由“萨特帕耶夫运河”以及卡拉干达州和阿克莫拉州3个相关分支机构共同参与实施。

田吉兹—霍尔尕勒津金湖泊系统位于霍尔尕勒津国家自然保护区境内，是火烈鸟及其他多种鸟类的重要栖息地。

- 水资源和灌溉部每年都会在全国范围内实施生态放水。数十亿立方米水被用于保护水体和维持当地生态系统。在实施生态放水期间，哈萨克斯坦水资源管理公司（Kazvodkhoz）工作人员会在水利枢纽和水库实行24小时值守，并持续监测和控制水流情况。 - 水资源和灌溉部表示。

值得一提的是，哈萨克斯坦去年通过的新《水法典》首次引入了“生态径流”概念，以防止水体枯竭。“生态径流”是维持河流、湖泊和海洋生态系统所需的最低允许水量。

新《水法典》还进一步扩大了对小型河流和湖泊的保护要求，并对湿地和冰川设置了特别保护制度。

哈萨克斯坦水资源和灌溉部长努尔詹·努尔吉格托夫表示：

- 保护水体免受枯竭和污染，与保障农业灌溉用水一样，是我们工作的重点方向之一。水资源和灌溉部正努力在不损害生态环境的前提下，确保农业用地稳定供水。推广节水技术和现代化计量手段，有助于提高水资源配置效率，在经济发展需求与环境保护之间保持平衡。