哈萨克斯坦超4000人等待器官移植：尸体捐献为何进展缓慢？

家属不同意仍是最大瓶颈

哈萨克斯坦器官移植与高科技医疗服务协调中心副主任纳兹古丽·日尔格尔金娜介绍，过去12年全国共实施3200余例器官移植手术，但绝大多数来自活体捐献。尸体捐献比例极低，主要原因是现行法律规定：即使本人生前通过e-gov平台签署了捐献同意书，逝世后仍需取得直系亲属同意。若家属拒绝，本人意愿将被作废。

截至目前，通过e-gov平台表示愿意死后捐献器官的哈萨克斯坦公民仅有7357人。专家强调，器官冷缺血时间极短：心脏和肝脏仅4-5小时，肾脏8-10小时。一旦启动捐献流程，需50至70名医护人员与医疗航空协同作战，时间极为紧迫。

Фото: Kazinform

法律与医学双重门槛

知名律师、One Stop Service项目协调人拉扎特·拉基舍娃指出，根据《哈萨克斯坦人民健康和医疗卫生体系法典》，活体捐献者必须年满18周岁、具备完全行为能力并与受者有遗传或组织相容关系；尸体捐献者则需确诊脑死亡，且无恶性肿瘤、传染病、糖尿病等禁忌症。

七年等待终获新生：一位心脏移植患者的自述

阿拉木图25岁青年达尼亚尔·拜布拉耶夫曾苦等心脏七年。他因罕见扩张型心肌病导致心脏严重增大、肺积液。2024年，他终于等来53岁女性捐献者的心脏。

“得知捐献者子女同意时，我泪流满面。这个决定不仅救了我，也让另外几个人获得新生。”达尼亚尔说。

目前他已重返银行工作，需终身服用抗排异药物，但生活质量显著改善。

Фото: Kazinform

活体捐献风险更高，尸体捐献更具效率

资深移植协调医师莉扎·努尔苏丹诺娃表示，一名尸体捐献者可同时挽救多名患者生命，而活体捐献通常只能提供一个肾脏或部分肝脏，且存在受者排异风险。

今年全国共发现131例潜在尸体捐献者，仅10例获得家属同意，其中6例医学上合格，最终成功移植。

宗教与伦理并非障碍

议会下院议员阿斯哈特·艾马甘别托夫呼吁社会正视问题：

“不能因为‘宗教或伦理敏感’就避而不谈。挽救生命是最高人道主义。”

宗教学者努尔兰哈吉·阿萨诺夫引述《古兰经》指出，伊斯兰教法允许在极端必要情况下进行器官移植，同时严禁任何形式的器官买卖。

专家一致认为，破解难题需多管齐下：进一步完善立法、全面数字化供需信息、强化透明度，同时持续开展大规模公众宣传，消除误解、建立信任，方能真正形成成熟的器官捐献文化，让更多生命因“生命的接力”得以延续。

【编译：木合塔尔·木拉提】