近4000名学生完成AI-SANA项目 人工智能人才培养持续推进

在会议上，部长萨亚萨特·努尔别克与人工智能领域国际专家、AI-SANA项目主要开发者之一保罗·金举行工作会谈。相关部门机构代表及《为了哈萨克斯坦人民》公共社会基金合作伙伴一同出席。

会议重点讨论了AI-SANA项目第二阶段的推进情况，包括教学组织及学生参与度等问题。保罗·金介绍了基于斯坦福大学方法论设计的第二、第三阶段实施方案，并详细讲解了SMILE平台上的实践导向教学模式。该模式注重将理论知识与实际任务结合，强化学生的创业思维及人工智能解决方案开发能力。

数据显示，该项目已取得阶段性成果：约4000名学生顺利完成课程并获得证书，围绕创业计划共形成3000余个结项项目。目前平台上仍有数万名学生在读，累计参与人数已达10万人，显示项目正在全国范围内推广实施。

与会各方强调，有必要进一步提升学生参与度，并加强高校对教学过程的支持。同时，还提出应强化导师机制，并加大对各地区项目执行情况的监督力度。

会议最终达成共识，将继续扩大AI-SANA项目规模，提升教育项目实施效果，持续推进人工智能领域人才培养。

【编译：达娜】