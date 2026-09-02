目标4000万吨：哈萨克斯坦加快炼油产业升级

在石油天然气行业工作者日前夕，有必要关注哈萨克斯坦油气行业的发展现状及未来前景。目前，哈萨克斯坦正持续提升石油加工能力，扩大石油产品生产规模，并推动高附加值产品生产。

2024年，哈萨克斯坦石油加工量达到1830万吨，较计划指标高出2.23%；石油产品产量达到1475万吨。

2025年，石油加工量进一步增至1840万吨，较计划指标高出4.5%；石油产品产量达到1547万吨，较计划指标高出6.3%。2026年，哈萨克斯坦计划生产石油产品1549万吨。

现有炼油厂总产能将提升至2900万吨

为进一步推动行业发展，哈萨克斯坦政府批准了《2025—2040年石油加工行业发展构想》。该文件的主要任务是大幅提升石油加工能力，同时提高现有炼油厂的生产效率。

根据这一发展构想，哈萨克斯坦计划对现有炼油厂实施扩建。扩建完成后，现有炼油厂的石油加工总能力将从目前的每年1800万吨提升至2900万吨。

此外，哈萨克斯坦还计划建设一座年加工能力1000万吨的大型炼油厂。随着现有炼油厂扩能和新建炼油厂项目的推进，全国石油加工总能力计划提升至每年4000万吨。

石油深加工率将从89%提高至94%

在扩大石油加工能力的同时，哈萨克斯坦还计划进一步提升石油深加工水平。

根据规划，石油深加工率将从目前的89%提高至94%，车用燃料产量将进一步增加，石油化工产业也将继续发展。与此同时，石油产品质量将分阶段从环保K4标准提升至K5+标准。

上述项目的实施，不仅将显著提高哈萨克斯坦的石油加工规模，还有助于更加高效地利用本国原料，扩大石油产品种类和生产规模，降低部分产品对外部供应的依赖，并为石油化工产业进一步发展创造新的机遇。

从原料模式向完整生产周期转型

总体来看，发展石油加工产业已成为哈萨克斯坦油气行业转型的重要方向之一。

未来，行业发展重点将逐步从以原料为主的发展模式转向构建完整生产周期，并扩大高附加值产品生产。