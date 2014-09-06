俄男子铁钩穿肉挂跳伞 飞下400米悬崖

哈通社阿斯塔纳9月6日电，据21CN网站消息，近日，一位俄罗斯的极限运动爱好者斯坦尼斯拉夫•阿克肖诺夫在瑞士进行了一次疯狂的"定点跳伞"，他从400米的山头一跃而下。跳伞不稀奇，关键是他没像普通人那样把背包背在身上，他直接用金属挂钩刺穿背部皮肉进行固定，然后再把伞包固定在挂钩上！这样的疯狂举动被英国媒体报道后，引起了普通民众甚至是极限运动爱好者的广泛质疑。

斯坦尼斯拉夫一直是极限运动爱好者，但从2008年开始，他决定来点更刺激的-当年，他和妻子艾伦创立了名叫"罪人队"的团队，目的就是开发各种更疯狂的极限特技。2013年年底，他们的一次特技表演就让人目瞪口呆。当时，斯坦尼斯拉夫和几名团队队友，直接用金属挂钩穿过背部皮肉，然后从约70米的高台一跃而下。他们的蹦极视频流出后，立刻成了网络热点。 斯坦尼斯拉夫后来接受采访时表示，自己的灵感来自于18世纪住在密西西比河岸的印第安人，当时他们就经常用铁钩钩住自己的后背，然后把自己悬空挂起来。斯坦尼斯拉夫把印第安人的风俗更进一步，于是有了让人目瞪口呆的"铁钩蹦极"。 斯坦尼斯拉夫没有停住脚步，于是有了最近的"铁钩跳伞"。将铁钩刺穿身体的疼痛且不去说，万一皮肤被拉断了怎么办？岂不是要直接摔死了？斯坦尼斯拉夫说自己并不是神经病，"我做过不少次测试，皮肤的韧性超出我们的想象，我们自身的重量很难拉断自己的皮肤。" 尽管斯坦尼斯拉夫自己信心满满，但挂钩刺穿后背皮肉的血腥画面还是引来无数争议。有普通民众表示，如果让小朋友看到这样的恐怖场面，他们长大后会怎样看待极限运动？而一位极限运动爱好者显然不支持自己的同行，他提出了自己的问题，"极限运动的目的就是为了伤害自己吗？"