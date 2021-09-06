德国新冠累计确诊超400万 官方呼吁民众尽快接种疫苗

哈通社/努尔苏丹/9月6日--据中新社报道，截至当地时间5日，德国累计确诊感染新冠病毒人数已超400万人。德国联邦卫生部长施潘当天再次呼吁仍犹豫不决的民众尽快接种新冠疫苗。

国疾控机构罗伯特科赫研究所当天公布的新增确诊人数为10453人，单日新增确诊病例数已连续第五天超过1万例。截至目前，德国已累计确诊4005641人、累计死亡92346人。

8月以来，德国接种新冠疫苗速度持续放缓，目前每日接种量平均为20万剂次，与今年较早前每日平均100万剂次的峰值相比存在较大差距。截至目前，德国已接种1亿240万剂次新冠疫苗，共有50754494人已实现完全接种，占该国总人口数的61%。

正在意大利罗马出席二十国集团(G20)卫生部长会议的德国联邦卫生部长施潘当天再次敦促仍在犹豫中的该国民众尽快前去接种新冠疫苗。

«9月的表现将对德国和欧洲能否平安度过今年秋冬季起到决定性作用。»施潘表示，要想平稳度过接下来数月，德国尚需至少完成500万剂次疫苗接种，接种速度十分关键。

施潘向该国公众强调，接种疫苗不仅保护接种者个人，更保护了他人，尤其是身体较弱者。