卫生部：全国尚在治疗的新冠患者还有4037人

哈通社/努尔苏丹/9月16日 -- 哈萨克斯坦全国各地目前尚未康复的新冠肺炎（COVID-19）确诊患者约有4000余人。

哈萨克斯坦卫生部16日发布消息称，截至目前，全国尚有 4037 名 新冠肺炎确诊患者正在接受治疗，其中包括 37名 幼儿。

根据卫生部提供的信息，这些患者中，有2221人住院接受治疗，1816人接受门诊治疗。

住院患者中有125人病情严重，其中16人危重。

目前有18名患者正在使用呼吸机协助治疗。

根据此前的报道，15日哈萨克斯坦新增64例新冠确诊病例，当天共有431名确诊患者康复出院。

此外，过去24小时内，新增408例临床表现与新冠肺炎相似但PCR检测为阴性的肺炎病例。当天有1名此类型患者病逝，71人康复出院。

自8月1日至今，临床表现与新冠肺炎相似但PCR检测为阴性的肺炎病例累计登记有30074例，其中332例病逝，26406例康复。

截至目前，全国累计的新冠肺炎确诊患者总数为106984人，其中101267人已经康复出院，1671人病逝。

【编译：木合塔尔·木拉提】