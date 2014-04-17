马航客机失踪40天 脉冲信号消失增加搜寻难度

哈新社阿斯塔纳讯，据人民网4月17日消息 综合外电报道，截止4月16日，马航MH370航班失已经是第40天，尽管各国的搜救还在进行当中，但澳大利亚的联合协调中心确认，MH370航班的脉冲信号已经消失， 这无疑增加了搜寻难度。

由于马航MH370航班黑匣子信号消失已长达一周， 搜索马航失踪班机的行动增加了无人潜艇。即美国海军的"蓝鳍21"深海无人潜水器。16日，由于出现故障，"蓝鳍21"再次被迫缩短水下作业时间。澳大利亚搜索协调中心说，"蓝鳍21"深海无人潜水器因出现技术故障而不得不浮出水面。 协调中心没有解释潜艇一度中断搜索的技术原因以及中断了多长时间。 该中心还说，有关当局对"蓝鳍21"获取的数据进行的初步分析没有"重大发现"。 14日，"蓝鳍21"首次执行搜寻任务，但六小时后，这艘无人潜艇因该海域的深度超过4千5百米运作限度而终止搜寻行动。"蓝鳍21"深海无人潜艇利用声纳来获得南印度洋海底物体的三维图像，据信失踪的波音777客机坠毁在该海域。 美国海军官员警告说，"蓝鳍21"可能需要长达两个月来搜寻6百平方公里从未经过测绘的海域。由于架飞机和舰船再未寻找到失踪客机残骸和黑匣子的信号，有关当局表示，水面和空中搜寻行动不久就将结束。