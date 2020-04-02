韩国境外输入病例持续增加 本周日均逾40例

哈通社/努尔苏丹/4月2日--据韩联社消息，随着新冠疫情在全球不断蔓延，韩国境外输入的新冠病毒（COVID-19）感染病例逐渐增加，本周以来境外输入病例日均为40-60例。

韩国中央防疫对策本部2日通报，截至当天0时，自境外输入韩国的新冠病毒确诊病例较前一天0时新增41例，累计601例。韩国针对所有入境人员实施隔离措施的首日，工作人员就在检疫过程中发现18例来自国外的感染病例。本周以来，韩国境外输入病例日均增加40-60名，累计境外输入病例由上周日的412人骤增至当天的601人，增幅高达46%。输入病例占国内单日新增病例的比例也增至20%。

除在检疫过程中发现的病例以外，无症状返家后确诊感染的病例也在不断增加。据分析，最近2周（3月18-31日）内，国内确诊（1383例）病例的30.5%来自境外。

本周新增病例的输入来源国也增至19个，包括泰国、菲律宾、印度尼西亚、阿联酋、英国、爱尔兰、西班牙、葡萄牙、法国、荷兰、奥地利、南非、纳米比亚、津巴布韦、美国、加拿大、巴西、阿根廷、墨西哥。其中，来自美洲的病例明显增加，本周起首超欧洲（57例），为69例。