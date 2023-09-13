上合组织地区反恐怖机构理事会第40次会议在阿斯塔纳举行

哈通社/阿斯塔纳/9月13日--据国家安全委员会新闻处消息，上海合作组织地区反恐怖机构理事会第40次会议于近日在阿斯塔纳举行，会议由哈萨克斯坦主持。

中国、印度、伊朗、吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦和上合组织地区反恐怖机构执行委员会代表团参加了会议。

同时，白俄罗斯和蒙古国代表也受邀作为观察员出席了会议。

在会议上，国家安全委员会主席叶尔麦克·萨赫姆巴耶夫发表致辞。他强调，自成立以来，上合组织地区反恐怖机构一直为该组织的发展做出重大贡献，已成为地区和全球打击恐怖主义、分裂主义和极端主义的重要协调中心。

会议重点讨论了查处和制止资助恐怖主义渠道以及打击非法武器贩运的问题。

会议还总结了《上合组织成员国打击恐怖主义、分裂主义和极端主义2022年至2024年合作纲要》中期执行成果，并讨论了下一阶段的计划。

会议确认了举行一次研讨会和一次联合演习，旨在预防在印度境内利用网络实施恐怖主义、分裂主义和极端主义活动。

各方还签署了有关维护该地区稳定与安全的联合项目和其他措施的最终文件。

与会各方一致同意下一次上合组织地区反恐怖机构会议将在中国举行。

【编译：阿遥】