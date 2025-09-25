哈美40亿美元协议：中间走廊的重大突破——美国专家观点

哈萨克斯坦以42亿美元从美国瓦布特克公司（Wabtec）采购机车，体现了阿斯塔纳的多向量战略如何延伸至外交之外的商业领域。这一观点来自“亨利·杰克逊协会”研究员达伦·斯平克。

斯平克表示：

“阿斯塔纳通过与美国企业合作，在与中国和俄罗斯两大邻国关系基础上，进一步拓宽与西方的经济伙伴关系。哈萨克斯坦铁路公司的混合机车车队策略，确保了国家铁路系统对美国技术和服务的依赖，这有助于降低对单一供应商的风险。该协议还为哈萨克斯坦拓展融资渠道开辟了前景，并为美国更深度参与中走廊铁路系统强化提供了宝贵机遇。”

国际税收与投资中心能源、经济增长及安全项目副主任韦斯利·亚历山大·希尔认为，该协议将为中间走廊进一步发展铺平道路。

希尔指出：

“这项协议不仅是哈美关系的重大进展，更是中走廊未来的关键推动力。作为一项物流协议，它避免了外部经济因素干扰，将显著便利后续对各类产业的投资。”

希尔特别提到，美国总统唐纳德·特朗普在其Truth Social社交平台上发文祝贺哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫签署这项重大协议。

据希尔分析，白宫领导人强调了协议对双方的战略意义，并发表了广泛的贺词。

此前，政治学家、国际传播专家阿扎马特·拜加利耶夫也曾在文章中特别点评托卡耶夫总统与特朗普总统的通话。

拜加利耶夫表示：

“哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与唐纳德·特朗普总统的对话是一大亮点。在全球政治要角齐聚美国之际，促成此类会晤难度极大。其中最关键的一刻便是对话本身，它向所有美国企业传递了白宫支持与哈萨克斯坦合作的明确信号。在美国当代史上，政治从未如此深刻地影响美国企业的信心。”

拜加利耶夫强调，哈萨克斯坦总统今年纽约之行中的会晤，凸显了哈国及其领导人在欧亚大陆角色的日益增强。两国元首会晤表明，哈萨克斯坦将继续与世界各大中心保持均衡联系——无论美国、中国、欧洲还是阿拉伯世界。

【编译：木合塔尔·木拉提】