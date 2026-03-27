哈萨克养老金或迎“4+1”模式 确保退休人员长寿亦有稳定收入

这项新动议的主要目的是未雨绸缪，防止高龄老人在个人养老金账户的余额全部领完后，陷入生活质量大幅下降的困境。

—根据这项提议，在雇主缴纳的5%强制性养老金中，我们计划将其中的4%划入个人名下的养老金账户，而另外的1%则投入到一个统筹“大账单”中。我们认为这是一个非常有前景的方案。近年来，我们一直会同相关政府部门、国家银行以及金融监管部门，对这一模型进行深入细致的研究，-库尔曼诺夫解释说。

之所以要推行这一举措，最主要的原因是哈萨克斯坦人的平均寿命正在延长。

统计数据显示，哈萨克斯坦公民在退休后的平均寿命大约为79至81岁。一旦过了这个岁数，许多人的个人养老金账户余额可能已经领完了，此后只能完全依靠国家发放的数额有限的基本养老金来维持基本生活。

—无论你年轻时攒了多少养老金，随着领取的年头变长，总有领完的一天。到了80岁以后，很多老人实际上只能靠国家补贴生活，领到的钱会比以前少得多。国际经验也非常看重这一点，因为人到了80岁以后，对稳定收入的需求反而更迫切。因此，确保大家在个人存款花光后，依然能领到一份稳定的‘生活费’，具有极其重要的意义，-库尔曼诺夫强调。

【编译：阿遥】