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    10:05, 20 六月 2020 | GMT +6

    哈萨克斯坦新增428例新冠确诊病例 累计16779例

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    哈通社/努尔苏丹/6月20日 – 哈萨克斯坦新冠肺炎累计确诊人数已达16779人。

    据哈国新冠疫情官方信息平台20日消息，截至当天8时，哈国较前一天8时新增428例感染新型冠状病毒（COVID-19）的确诊病例，单日增幅2.6%，累计确诊16779例

    19日全国共有272名新冠确诊患者康复出院，累计康复出院人数已达10411人

    19日全国共通报8例死亡病例，累计死亡病例总数达到113例


    全国各地区新增病例（增幅）情况如下：

    努尔苏丹市 - 79 (2,5%)
    卡拉干达州 - 60 (3,5%)
    突厥斯坦州 - 36 (6,9%)
    阿拉木图市 - 34 (1,0%)
    东哈州 - 34 (10,2%)
    西哈州 - 26 (2,4%)
    北哈州 - 26 (17,8%)
    奇姆肯特市 - 23 (1,9%)
    阿克莫拉州 - 22 (8,4%)
    库斯塔奈州 - 20 (7,8%)
    江布尔州 - 19 (3,4%)
    巴甫洛达尔州 - 12 (2,7%)
    阿拉木图州 - 11 (2,0%)
    曼格斯套州 - 10 (2,4%)
    阿特劳州 - 7 (0,5%)
    克孜勒奥尔达州 - 7 (1,3%)
    阿克托别州 - 2 (0,3%)

    【编译：木合塔尔·木拉提】
    标签:
    哈萨克斯坦 社会 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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