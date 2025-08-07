中文
    巴甫洛达尔42所农村学校将接入Starlink系统

    哈萨克国际通讯社讯）据巴甫洛达尔州政府新闻办公室消息，目前已有33所农村学校接入Starlink系统。然而，全州仍有10个村庄缺乏通信网络，7个村庄未接入互联网。

    Starlink
    Коллаж: Kazinform

    根据州政府新闻办公室提供的数据，巴甫洛达尔州共有352个农村居民点，其中342个村庄（占97.1%）已实现移动通信覆盖，343个村庄（占97.4%）具备移动或固定互联网接入。

    尽管如此，仍有10个村庄没有通信网络，7个村庄未连通互联网。这些村庄多为偏远且人口稀少的地区，技术实施需额外解决方案。

    新闻办公室表示：“我们高度重视农村学校的互联网接入工作。2024年，已有33所学校通过Starlink系统实现联网。新学年开始前，还将有42所学校接入该系统，计划在9月1日前完成所有学校的联网工作。”

    此外，在“可及互联网”国家项目框架下，巴甫洛达尔州正积极推进光纤通信网络建设，计划到2027年覆盖207个村庄。

    对于偏远且人口稀少的地区，当地正在基于KazSat、OneWeb和Starlink等卫星技术引入替代解决方案，以确保通信覆盖。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

