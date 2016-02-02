资产合法化框架下哈萨克斯坦经济吸引430亿坚戈投资

哈通社阿斯塔纳2月2日电 央行行长达尼亚尔•阿克舍夫在今日举行的政府工作会议上表示，资产合法化计划启动以来，哈萨克斯坦经济共吸引430亿坚戈投资。

阿克舍夫说："合法化进程自2014年9月1日开启以来，截至2016年1月26日，在国内各银行新开设总额达1350亿坚戈的219个账户。其中90%在阿拉木图市。通过购买金融工具，共为国民经济投资430亿坚戈，为财政收入贡献31亿坚戈。"

阿克舍夫指出，随着新优惠政策的出台，合法化资金强制存款5年、提交10%资金等苛刻要求被取消后，仅在2015年12月份至2016年1月份期间，就有500亿坚戈的资产被合法化。"新的优惠政策出台还不久。因此，相信今后将有更多的资产被公开和合法化。"

哈萨克斯坦政府目前正在进行一项"影子资本"合法化活动，哈萨克斯坦公民、归国哈侨以及持有在哈长期居住证的人员，自行公开其拥有的资金、不动产等"影子资本"可得到大赦和豁免，官方不会追究资产的法律责任。政府希望通过这一举措全面杜绝影子经济。纳扎尔巴耶夫曾多次强调，本次实施的大赦影子资本行动，将成为公民将其国内外资产合法化的最后一次机会，2017年起，哈萨克斯坦将实行全民财产收支公开化。（编译：吴然）