国家品牌指数排行榜：哈萨克斯坦位居第44位

哈通社/努尔苏丹/11月6日 —— 据ranking.kz消息，英国独立品牌估值与品牌管理咨询机构Brand Finance公司6日公布了“2019年国家品牌指数（Nation Brands 2019）”排行榜，哈萨克斯坦在100个国家当中位居第44位。

根据最新排名，美国国家品牌价值以27.8万亿美元，依然稳居排行榜榜首。TOP10排名依次为中国（19.5万亿）、德国（4.9万亿）、日本（4.5万亿）、英国（3.9万亿）、法国（3.1万亿）、印度（2.6万亿）、加拿大（2.2万亿）、韩国（2.13万亿）和意大利（2.11万亿）。

独联体国家当中，俄罗斯位居第14位（2018年为18位）。而乌兹别克斯坦的排名上升2位，目前位居第70位。土库曼斯坦和阿塞拜疆分别位居第79位和86位。

值得一提的是，今年哈萨克斯坦国家品牌价值增长41.9%，成为增长率最高的10国家之一。据统计，今年的发展中国家国家品牌指数平均增长率为13.9%，而发达国家的国家品牌指数平均增长率为0.4%。

据悉，国家品牌指数排行榜根据经济、人口和政治因素，其中包括投资指数、旅游吸引力、经济增长指数、国产产品和服务业的消费与出口、人力资源和其他指数制定。

【编译：小穆】