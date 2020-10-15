哈萨克斯坦在国防和公共行政领域的投资已达450亿坚戈

哈通社/努尔苏丹/10月15日--据Finprom.kz网站消息，自今年年初以来，哈萨克斯坦在公共行政、国防和社会保障领域的投资已达450亿坚戈，是去年同期的2.4倍。

在国家军事实力方面的世界排名中，哈萨克斯坦在138个国家中排名第63位，位于保加利亚和阿塞拜疆之间。2020年1月至2020年8月，在公共行政、国防和强制性社会保障方面的投资达452亿坚戈（比去年同期增长了2.4倍）。经济景气指数达到237％。

若按地区划分，将近一半的投资额都位于突厥斯坦州，为224亿坚戈，比去年同期增加了16.1倍。排名第二的是首都努尔苏丹市，投资额达40亿坚戈，比去年同期增长4.4％。库斯塔奈州排名第三，投资额达36亿坚戈，是去年同期的6.2倍。

国防、公共行政和强制性社会保障部门的主要资金来源是地方预算：占投资组合的72.7％，即329亿坚戈，是去年同期的2.1倍。

另外四分之一的投资是由共和国预算提供的，为113亿坚戈，全年增长了7.8倍。其余2.3％来自私人资金，为11亿坚戈，比去年同期减少41.8％。

由全球火力数据库发布的世界军事实力排名中，哈萨克斯坦在138个国家中排名第63位，军事实力指数为0.9098。

军事实力指数衡量每个国家在海陆空发动战争的能力。该评级参考了50多个指标，其中包括军队人数、资金、军事装备、交通基础设施、自然资源和其他因素。排名前5位的国家包括美国、俄罗斯、中国、印度和日本。

【编译：阿拉依】



