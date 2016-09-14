中国全国人大确定45名辽宁全国人大代表因拉票贿选当选无效

哈通社阿斯塔纳9月14日电 新华社周二报道称，13日闭幕的中国十二届全国人大常委会第二十三次会议，表决通过了关于辽宁省人大选举产生的部分十二届全国人大代表当选无效的报告，确定45名全国人大代表因拉票贿选当选无效。

报道并称，截至目前，十二届全国人大实有代表2,894人。



根据中国人大网数据显示，十二届全国人大辽宁代表团实有代表98名。



另据人民日报官方微博援引央视（CCTV）称，2013年1月辽宁省十二届人大一次会议选举十二届全国人大代表过程中，有45名当选的全国人大代表以金钱或者其他财物拉票贿选，有523名辽宁省人大代表涉及此案。目前，涉案的省人大代表已由原选举单位接受其辞职或被罢免终止了代表资格。



因在选举中搞拉票贿选等问题，中共中央纪委此前对辽宁省人大常委会副主任郑玉焯，辽宁省委原常委、政法委原书记苏宏章的严重违纪问题进行立案审查，并给予两人开除党籍、开除公职处分。



全国人大和地方各级人大选举法第五十七条规定，以金钱或者其他财物贿赂代表的，其当选无效。



中国经济网8月底报道称，全国31省市中有23个省份上半年GDP增速跑赢全国GDP 6.7%的增速，仅有云南、河北、黑龙江、山西、辽宁低于全国增速。其中辽宁省在全国垫底，上半年经济同比下降1%。