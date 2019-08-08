吉警方对前总统阿坦巴耶夫的抓捕行动中有45人受伤

哈通社/比什凯克/8月8日 – 据吉尔吉斯卡巴尔通讯社消息，吉尔吉斯斯坦共和国特种部队根据国家安全委员会命令，于7日对前总统阿尔马兹别克・阿坦巴耶夫进行了抓捕行动。

抓捕行动过程中，阿坦巴耶夫位于考伊-塔什村的居所附近传出了枪声。

卡巴尔通讯社消息称，截止当地时间8日03:00时，比什凯克市和楚河州联合医院中接收了遭受不同伤害的45名伤者。

吉尔吉斯卫生部消息称，受伤者中包括楚河州内务部门负责人萨马特·库尔曼库洛夫。据悉，医院对其作出了«闭合性颅脑损伤、脑震荡及重度脑挫伤»的诊断，并进行了手术，术后医生称其状况«非常严重»。目前其被安置在重症监护室中。

其他伤者当中，22人被诊断为«闭合性颅脑损伤、脑震荡»，13人被橡胶子弹击中，2人身体多处受伤，4人被子弹击中，另有4人躯干受打击。

卡巴尔通讯社消息称，伤者中，1人被转至门诊治疗，1名胸部中枪的特种部队士兵在手术过程中死亡，其余43人将接受住院治疗。

根据吉尔吉斯内务部的通报，为了避免同民众发生冲突，军警人员已经从考伊-塔什村撤离。

据悉，在行动中特种部队士兵没有使用杀伤性武器，他们只装备了橡胶子弹武器。射击的子弹来自阿坦巴耶夫的居所。

吉尔吉斯最高议会新闻发言人伊布拉音·努拉昆吾勒称，最高议会将就针对前总统阿坦巴耶夫的抓捕行动举行非例行会议。

根据之前的报道，楚河州内务部警署7日晚接到了从前总统阿坦巴耶夫家中打来的报警电话，随后向当地派遣了调查行动小组。

早些时候吉尔吉斯斯坦共和国国家议会决定撤销前总统阿坦巴耶夫的总统豁免权。为了调查对阿坦巴耶夫提出的指控，还专门成立了一个特别议会委员会。根据该委员会的调查研究结果对阿坦巴耶夫提出了六项指控。在总检察院对该调查结果进行评估后，其中五项指控成立。

阿坦巴耶夫涉嫌非法收购和改造考伊-塔什村的土地，非法释放犯罪头目巴图卡耶夫，参与虚假售卖建筑物«Forum»，在比什凯克热电站现代化改造项目中非法贪污及热电站用煤采购中非法贪污。

阿坦巴耶夫已经收到三次内务部发出的的审讯传票，但并没有出庭候审。

【编译：木合塔尔·木拉提】