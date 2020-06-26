新冠肺炎：哈国新增确诊465人 增幅2.4%

哈通社/努尔苏丹/6月26日 – 全国累计确诊的新冠肺炎患者总数已达19750人。

据哈国新冠疫情官方信息平台数据，截至2020年6月26日8时，哈国较前一天8时 新增 465例 感染2019冠状病毒的确诊病例，单日增幅 2.4% ，累计确诊 19750例 。

各地区25日新增病例（单日增幅）数据：

努尔苏丹市 - 67 (1,9%)

东哈州 - 54 (9,7%)

卡拉干达州 - 46 (2,3%)

西哈州 - 38 (3,0%)

奇姆肯特市 - 36 (2,5%)

库斯塔奈州 - 25 (6,3%)

巴甫洛达尔州 - 25 (4,4%)

阿特劳州 - 24 (1,5%)

阿克莫拉州 - 23 (5,9%)

阿克托别州 - 23 (3,3%)

突厥斯坦州 - 20 (2,9%)

阿拉木图市 - 19 (0,5%)

克孜勒奥尔达州 - 19 (3,2%)

阿拉木图州 - 15 (2,4%)

北哈州 - 15 (5,2%)

江布尔州 - 10 (1,6%)

曼格斯套州 - 6 (1,3%)

25日全国共有338名新冠确诊患者康复出院，累计康复出院人数已达12220人。

25日晚，哈萨克斯坦新增4例新冠肺炎（COVID-19）死亡病例。

死亡病例分别来自：

·阿克莫拉州 1例 （1名男性）；

·阿拉木图市 3例 （2名女性和1名男性）。

据了解，病因研究委员会已确认新冠肺炎是导致死者死亡的主因。

哈萨克斯坦全境因新冠病毒致死患者总数已达140人。

【编译：木合塔尔·木拉提】