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    08:11, 26 六月 2020 | GMT +6

    新冠肺炎：哈国新增确诊465人 增幅2.4%

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    哈通社/努尔苏丹/6月26日 – 全国累计确诊的新冠肺炎患者总数已达19750人。

    据哈国新冠疫情官方信息平台数据，截至2020年6月26日8时，哈国较前一天8时 新增 465 感染2019冠状病毒的确诊病例，单日增幅 2.4% ，累计确诊 19750

    各地区25日新增病例（单日增幅）数据：

    努尔苏丹市 - 67 (1,9%)
    东哈州 - 54 (9,7%)
    卡拉干达州 - 46 (2,3%)
    西哈州 - 38 (3,0%)
    奇姆肯特市 - 36 (2,5%)
    库斯塔奈州 - 25 (6,3%)
    巴甫洛达尔州 - 25 (4,4%)
    阿特劳州 - 24 (1,5%)
    阿克莫拉州 - 23 (5,9%)
    阿克托别州 - 23 (3,3%)
    突厥斯坦州 - 20 (2,9%)
    阿拉木图市 - 19 (0,5%)
    克孜勒奥尔达州 - 19 (3,2%)
    阿拉木图州 - 15 (2,4%)
    北哈州 - 15 (5,2%)
    江布尔州 - 10 (1,6%)
    曼格斯套州 - 6 (1,3%)

    25日全国共有338新冠确诊患者康复出院，累计康复出院人数已达12220

    25日晚，哈萨克斯坦新增4新冠肺炎（COVID-19）死亡病例。

    死亡病例分别来自：

    ·阿克莫拉州 1例 （1名男性）；

    ·阿拉木图市 3例 （2名女性和1名男性）。

    据了解，病因研究委员会已确认新冠肺炎是导致死者死亡的主因。

    哈萨克斯坦全境因新冠病毒致死患者总数已达140人。

    【编译：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    哈萨克斯坦 社会 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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