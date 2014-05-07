美国约有4650万人在贫穷线以下 占总人口15%

哈新社阿斯塔纳讯，人民网5月6日电 美国全国约有4650万人活在贫穷线或以下，占总人口15%，虽然低于1960年的19%，但已是连续六年没有改善，1600万个小孩子每天都可能吃不饱。美国梦正在随着美国经济的滑坡失去吸引力。

美国政府是根据家庭人数及年收入界定贫穷线，通常每年调整一次，今年的贫穷线是四人家庭年收入约2.39万美元，单身年收入约1.17万美元。不过，据妇女及儿童权益组织PathWays PA和CWW的标准，四人家庭贫穷线为5.37万美元，单身为1.88万美元，在这个收入水平或以上才算自给自足，不需要食物劵等公共援助。按此标准看，官方订立的贫穷线可能是骗人的。 近日，《纽约时报》接连发表文章，探讨全国及纽约市的贫穷问题，多家传媒也有相关报道，可能因为今年是美国灭贫50周年。原来，在绰号"The Big Apple"、人见人爱的纽约市，接近一半人所赚的仅够糊口，在亚裔中，贫穷人口更占29%，比拉美裔高3.3个百分点。至于全国，贫穷家庭的财政状况只能用两个字形容：脆弱。 据《纽约时报》分析，过去十年，衣物、食品、玩具、汽车、电视机及手提电话等售价整体升幅甚小，原因包括全球化及所谓沃尔玛效应（Wal-Mart Effect）。沃尔玛是全球最大零售商，既压供应商的价，也压雇员的价。现在，骤眼看美国基层像中产：穿时髦衣着，看大屏幕电视，玩手机或平板电脑，甚至驾私家车。然而，他们行头劲但无钱剩，因为收入微薄，交租交电费后已无钱可储。 基层家庭要向上游，靠的是教育、医疗保健及托儿服务。可是，过去十年，美国教育、医保及托儿偏偏是通胀最高的行业，加价像失控。以托儿为例，每年收费达6000至7000美元，占单亲家庭收入1/4，就算是双亲家庭也请不起保姆。 据经济合作与发展组织（OECD）研究报告，16至24岁的美国人，读写、数学及科技知识在所有工业国同年龄组别中接近末尾。奥巴马总统指，贫富悬殊正令"美国梦"消失。