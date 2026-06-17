马吉利斯批准约4700亿坚戈国际优惠贷款协议

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）全体会议通过两项法律，批准哈萨克斯坦分别与国际复兴开发银行（IBRD）和亚洲基础设施投资银行（AIIB）签署的贷款协议。

哈萨克斯坦财政部长马迪·塔克耶夫表示，根据总统于今年5月15日和6月15日签署的相关法令，两项贷款协议已分别于2026年5月20日和6月15日签署，贷款总额为1547亿日元（约4703亿坚戈）。

塔克耶夫指出，选择日元作为贷款货币，主要基于日本较低的基准利率以及坚戈与日元之间较强的关联性。相关资金将用于支持政府优先实施的措施，包括为国民经济重点领域提供融资。

根据协议，贷款期限为11年，其中包括5年的宽限期。贷款偿还将按照协议确定的财务条件，通过共和国预算资金完成。

塔克耶夫表示，国际复兴开发银行和亚洲基础设施投资银行是哈萨克斯坦的重要战略伙伴，长期以来为本国经济发展作出了积极贡献。

据了解，哈萨克斯坦于1992年加入国际复兴开发银行，目前持股比例为0.17%；2017年加入亚洲基础设施投资银行，持股比例为0.754%。

多年来，哈萨克斯坦与上述两家国际金融机构在广泛经济领域建立了稳定且富有成效的合作关系。